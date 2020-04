Jobbar på spreng for å få oppkøyringane i gang igjen

Nyhende

-Vi veit at det å få førarkort er viktig for mange, og vi jobbar no på spreng for å få oppkøyringane i gang igjen.

Men det er viktig at vi set både elevane, trafikklæraren og sensorane sin tryggheit først, og håpar på forståing for at det er del tiltak som må på plass før det skjer.

Med bakgrunn i manglande avklaringar om smittevernkrav er det ikkje høve til å starte med føraropplæring ut over dei unntak som er gitt for moped, motorsykkel og snøscooter.

Nærare informasjon om oppstart av førarprøver vil kome når avklaring med helsemyndigheitene føreligg, seier avdelingsdirektør Trafikant, Henning Harsem, i Statens vegvesen i ei pressemelding.