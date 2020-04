Kva meiner legane eigentleg med «luftvegssymptom»?

Nyhende

Fleire lesarar har vendt seg til Fjordingen og spurt om det finst ein klar definisjon på kva symptom du skal sjå etter for å vite om du skal halde deg heime.

Og kva med dei som får allergiske reaksjonar no når pollensesongen er i gang, korleis skal dei vite om det er allergi eller korona-symptom?

Symptom vi vanlegvis set i forbindelse med forkjøling

– Det blir sagt at born med luftvegssymptom ikkje skal møte på skulen eller i barnehagen, og at folk med luftvegssymptom skal ikkje møte på helsesenteret men på beredskapslegekontoret. Men kva blir meint eigentleg med «luftvegssymptom»?

– Luftvegane blir definerte som nase, svelg, strupe, luftrøyr og lungene. Symptom herfrå kallar vi luftvegssymptom, seier allmennlege Cornelius Rakvåg, no lege ved beredskapslegekontoret i Stryn kulturhus.

– Dette er symptom vi vanlegvis set i forbindelse med forkjøling, som tung pust, hoste, rennande nase, sår hals, tap av smak og luktesans.

Rådføre seg med lege

– Feber, kroppsverk og generell sjukdomskjensle er òg symptom forbunde med infeksjon i luftvegane, legg Rakvåg til.

– Kroniske luftvegssjukdommar som KOLS og astma kan òg bli forverra av ein akutt luftvegsinfeksjon, så om eit får forverring av kjente luftvegssjukdommar bør ein òg rådføre seg med lege dersom ein sjølv er i tvil om ein skal halde seg heime eller ikkje.

Pollenallergi?

Rennande nase, tung pust og andre symptom dukkar også opp hos mange i det årets pollen gjer sitt inntog på arenaen.

– Kva med dei som får allergiske reaksjonar no når pollensesongen byrjar? Korleis skal dei forhalde seg når dei ikkje veit sikkert om det er allergi eller andre symptom?

– Det kan vere vanskeleg å skilje ei forkjøling frå allergi, spesielt om det er nyoppstått. Så om ein lurar på om det er allergi eller ei forkjøling ein har fått, er det lurt å diskutere dette med legen sin, seier Rakvåg.

Dersom du har ein kjent allergi vil medisinen kunne gje ein peikepinn.

– Har du kjent sesongallergi frå før av, og du får symptom du er i tvil om er forkjøling eller allergi, kan du prøve å ta allergimedisinen din først for å sjå om symptoma slepp, seier lege Cornelius Rakv[g.

Skal vurderast for testing

Det er òg komne nye testkriterium frå Folkehelseinstituttet som omfattar tilsette, barn og elevar i gjenopna barnehage, skule eller skulefritidsordning.

– Dersom desse får akutt luftvegsinfeksjon med samtidig anten feber, hoste eller tun pust skal dei no blir vurderte testa for covid-19, seier Rakvåg.

– Det er likevel sagt at ein fortrinnsvis bør sjå an symptoma heime i to døgn før test blir vurderte. Personar med mildare symptom blir vanlegvis ikkje tilbodne test. Dei skal halde seg heime inntil eitt døgn etter at ein har blitt symptomfri.