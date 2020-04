Radio Stryn skal bidra til 17. mai-stemninga

Kan Radio Stryn og Fjordingen bidra til at mange av tradisjonane likevel kan bli gjennomførte og kringkasta, gjer vi ein viktig jobb for mange

Nyhende

Mange lurer på korleis årets 17. mai blir, og til liks med resten av landet blir også feiringa i Stryn og Hornindal ganske annleis enn slik den brukar å vere.

Både store og små har dei siste vekene blitt vande med at mykje føregår ved hjelp av digitale løysingar, anten det er i skulearbeidet, på heimekontoret eller for å pleie det sosiale. Så når barnetoga og dei tradisjonelle arrangementa på skulane og ungdomshusa går ut, ønskjer ein også i markeringa av nasjonaldagen å ta i bruk dei digitale hjelpemidla.

Minneverdig feiring

Det var Stryn sin varaordførar, Torstein Tvinnereim (V), som lufta ideen for det lokale mediehuset, om å ta i bruk nett og radio for å lage ei feiring alle kan samle seg om.

– Det blir ikkje ein 17.mai slik vi gjerne vil ha den, med 17.maitog og samling av bygda på skuleplassar og grendahus. Likevel er det viktig å skape samhald denne dagen. Så, i samråd med 17.mai komiteane, vil vi i år lage ei felles 17.mai feiring for alle på nett. Eg er sikker på at vi saman kan lage ei minneverdig feiring, som vil gå inn i historiebøkene som det året heile bygda og kommunen møtte samla opp, men kvar for seg, seier Tvinnereim.

– Dette gler vi oss til

Redaktør i Fjordingen, Bengt Flaten, likte ideen og har fått med seg redaksjonen på å lage ei historisk 17. mai-sending og bruke nettavisa til å dele foto og video frå lesarane. Han trur dette kan bli ei flott markering når mogelegheitene elles er få.

– Årets 17. mai vil for alltid bli hugsa for alle arrangement som vert avlyste. Difor vert det ekstra viktig at vi som mediehus, og i godt samarbeid med mange medhjelparar både i studio og ute i lokalsamfunna, kan lage ei 17. mai-sending på radio og dekning på nett som gir oss fellesskapsfølelsen likevel. Kan Radio Stryn og Fjordingen bidra til at mange av tradisjonane likevel kan bli gjennomførte og kringkasta, gjer vi ein viktig jobb for mange. Dette gler vi oss til, seier Bengt Flaten.

– Tips oss

Gjennom ei fire timar lang sending i Radio Stryn vil ein prøve å formidle det som skjer av aktivitet denne dagen. Nokre komitear har planar om litt program, i tråd med gitte retningslinjer, og talene som normalt ville blitt halde på torg og i forsamlingshus vil ein også freiste å formidle via radio. Då anten lest inn på førehand eller direkte i sendinga.

– Det blir garantert korpsmusikk og ein satsar på utegåande medarbeidarar som er med i sendinga. Lyttarane vil elles bli oppmoda om å sende helsingar og dele sine tankar om ein annleis 17. mai, både via radio og nett. Og vi oppmodar både komitear og innbyggjarar elles om å kome med sine tips til kva vi kan fylle sendinga med. Målet er å lage ein flott og mest mogeleg stemningsfull dag, trass dei spesielle omstenda, seier Roy Aron Brenvik Myklebust, som vil vere programleiar i studio saman med Bengt Flaten.