Nyhende

Fylkesvegen mellom Grodås og Otterdal vart stengd måndag ettermiddag, etter at store steinar rasa ned på vegbana. Det er ikkje uvanleg med steinsprang på denne strekninga, men denne gong har det rasa over ei lengre strekning og mengda stein er og betydeleg større vanleg.

Statens vegvesen opplyser at oppryddingsarbeid vart starta opp kort tid etter raset. Rett før kl 16.00 melder vegvesenet at vegen er rydda og open for fri ferdsel.