– Krav om einerom og eige bad er truleg ei misforståing

Nyhende

Fjordingen fortalde fredag om bærbonden Arnt Magne Paulen frå Utvik som var oppgitt over karantenereglar som set krav om einerom og eige bad til sesongarbeidarane. Noko Paulen meiner er ugjennomførleg.

No seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, at dette mest truleg botnar i ei misforståing.

– Det er ingen andre stader i landet ein har høyrt om dette, så det er mest truleg ei misforståing hos fylkesmannen. Men vi har ikkje fått det skriftleg enno og ventar på ei endeleg avklaring frå departementet, seier Felde, som hadde møter med bærmiljøet i både Sogn og Nordfjord førre veke.

– I utgangspunktet skal arbeidarane kunne jobbe i karantenetida og bu i såkalla familiegrupper, eller reisegrupper, seier han.

Felde seier dei er tydelege på at å klippe ned og droppe ein sesong ikkje er noko alternativ.

– Vi er størst på bringebær og det er viktig at vi leverer sjølv om det er utfordrande. Vi seier dei må gå for gull og så skal vi prøve å gjere sikkerheitsnettet så godt som råd, seier Felde, og legg til;

– Det er kome ei avlingsskadeerstatningsordning. Visst ein ikkje har fått tak i nok arbeidarar kan ein få erstatta at ein ikkje får hausta alt. Men for dei som pakkar ned og gir seg er der ikkje noko ordning for, presiserer bondelagsleiaren.