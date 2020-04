Nyhende

Det bobla over av alt som skulle forteljast og gjensynsgleden var stor, då skuleelevane frå 1. til 4. klasse endeleg fekk kome tilbake på skulen måndag. Seks veker koronapause har sett preg på samfunnet, ikkje minst for små og store som til vanleg har skule- og arbeidsdag på skulane. Også for elevar på yrkesfag vg 2 og vg 3 vart det opna opp for undervisning på skulane måndag.