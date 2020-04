Nyhende

UP skreiv ut 19 forenkla førelegg under ein fartskontroll på rv 15 mellom Kjøs bru og Øyebakken torsdag ettermiddag og kveld. Høgste målte fart i 80-sona var 96 km/t. Det vart og skrive ut eitt forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon, opplyser UP.