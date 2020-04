Framleis uvisse kring seriestart

Nyhende

Kor tid lokalfotballen kan starte opp att er framleis i det blå.

– Tidspunkt for oppstart av seriar er framleis uviss, men vi har fått signal om at nye retningslinjer for avvikling vil kome i starten av mai. Inntil då veit vi ikkje kor tid vi får lov å starte opp kampaktiviteten. Ved sein oppstart av seriar vil det naturleg nok kunne bli eit komprimert serieoppsett som kan medføre stor kampaktivitet i ein begrensa periode på hausten for å få fullført sesongen, melder Sogn og Fjordane fotballkrets på si heimeside.