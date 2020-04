Semje i jordbruksoppgjeret: Forenkla forhandlingar på grunn av koronakrisa

Nyhende

- Grunna koronakrisa vart det ikkje vanlege jordbruksforhandlingar i år, fortel Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, i ei pressemelding.

Han fortel at dette også var bakgrunnen for at avtalen ikkje gav inntektsvekst for bøndene.

- Sidan det ikkje låg klart eit ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket, vart forhandlingane forenkla, seier Felde.

Frukt, grønt og korn er prioritert i avtalen.

- Distriktstilskotet på frukt, bær og grønsaker aukar i våre område, seier leiaren i Sogn og Fjordane Bondelag.

Vidare fortel han at jordbruket også har klart å løfte prisen på svin med knapt 1,50 kroner. Dei forenkla forhandlingane har omfatta færre tema enn normalt, og det har ikkje blitt diskutert ny politikk eller nye verkemidlar i dette oppgjeret. I avtalen er det fordelt ei budsjettramme på 350 mill.kr, og satt nye målprisar på cirka 300. Grunna bruken av prisnedskrivingsmidlar vil ikkje dei norske fôr-råvarene bidra til ein auka kraftfôrpris.

- Eg ønskjer også å legge til at mjølkeprisen ikkje vert heva, men driftstilskot vert heva med knapt 6.000 kroner. Det er også løyvt pengar til utmarksbeite, avløysartilskot og veterinærreiser, seier Felde.

Han legg til at bondelaget gjerne kunne ønskt seg meir budsjettpengar til grasområda og nye grep i norsk landbrukspolitikk. Men grunna den særskilte situasjonen landet står i, var ikkje det mogeleg i år.

Han seier krisepakkar som fylgje av korona/svak norsk krone ikkje var ein del av forhandlingane. Det punktet må ein kome tilbake til.

- Eg meiner avtalen skapar forutsigbarheit for matproduksjonen det komande året, avsluttar han.