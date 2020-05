Lene Hopland Bergset er fagansvarleg i Kirkens SOS:

– Vi i Kirkens SOS har aldri hatt så mange alvorlege samtalar som no

Aldri før har så mange ringt, sendt melding eller chatta om alvorlege, personlege problem som etter at koronapandemien slo inn over landet. – Eg har ei kjensle av at det er livsviktig at vi er til stades, seier Lene Hopland Bergset, fagansvarleg i Kirkens SOS.