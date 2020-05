Det er viktig å markere 1. mai i krisetider

Nyhende

1. mai er arbeidarrørsla sin fest og kampdag. Denne dagen er framleis viktig. Opp gjennom åra har vi kjempa og vunne mange kampar. Men det er framleis mange uløyste oppgåver. Arbeidslivet og rettane våre har aldri vore viktigare enn i dag. I vinter vart heile verda og landet vårt råka av ein korona-pandemi. Denne har stengt ned og sett store deler av samfunnet ut av spel.Med ei arbeidsløyse på langt over 10 % i mange kommunar, er det mangesom har blitt bekymra for arbeidsplassen sin. Det er ein forståeleg uro, for det gjer noko med oss alle når vi må lesesin eigen varsel om premiering.