Slik kan du få besøkt bebuarane på omsorgssentera i Stryn og Vikane

Nyhende

Koronaviruset har ført til en ny kvardag både for dei som bur på omsorgssentra, deira pårørande og dei som jobbar der. Det er innført restriksjonar for besøkande til alle landets helseinstitusjonar, og det er sett i verk adgangskontroll for å ivareta smittevern av pasientane.

Men omsorgssentera i Stryn og Vikane har jobba fram fleire løysingar for at pårørande og brukarar framleis skal kunne ha kontakt.

Plexiglas

– Vi har fått iPadar med Sparebanken Sogn og Fjordane, og har oppretta Skype-konto som kan nyttast for digital kommunikasjon. Det er også oppretta alternative møteplassar ved omsorgssentera, fortel leiinga for dei to sentera.

– Ved Stryn Omsorgssenter tek ein imot besøk i lokala til Dagsenteret. Her er det montert eit plexi-glas i ei døropning slik at den besøkande og bebuaren kan sjå kvarandre. Det er også luftehol øverst og nederst slik at lyden kan gå igjennom og gjev muligheit for samtale. Den besøkande og bebuar kan ikkje ta på kvarandre, og virus eller anna smitte kan ikkje trenge igjennom.

Må avtalast med personalet

Det er begrensa kor mange besøk omsorgssentret kan ta i mot kvar dag, og det er laga ein plan over dette. Kvart besøk er på inntil 12 minutt. Dette finst det meir informasjon om på kommunen si heimeside. Vikane Omsorgssenter har liknande løysing klar i løpet av veke 18.

Det er også eit alternativ for pårørande og bebuarar å treffast ute. Det er laga eigen besøksbenk ved Vikane Omsorgssenter. I Stryn er det muligheit for samtale over gjerde. Det er nøye vurdert avstand vi kan tillate ved besøk, og dette er merka opp. Kvart besøk er avgrensa til 10 minutt.

Ved akutt alvorleg sjukdom og i terminalfasen tillét omsorgssentera besøk av pårørande på rommet til brukar. Dette etter eiga prosedyre.

Alle typar besøk krev at pårørande tek kontakt på førehand med personalet, og gjer avtale om besøk. Gåver og anna som pårørande ønskjer å gje bebuar skal vere pakka i plast og leverast personale etter avtale, opplyser omsorgssenytera, som ønskjer alle velkomne til tilrettelagde besøk og ber om at smittevernreglane vert respekterte.