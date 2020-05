Korona-forseinkingar for nullutsleppferje

Nyhende

(Sunnmørsposten:) Saka var unnateken frå offentligheit då ho var oppe til behandling i fylkesutvalet i Møre og Romsdal. Vedtaket er no oversendt til behandling i samferdselsutvalet, der kjem det fram at anbodsprosessen blir eitt år forseinka på grunn av koronaepidemien. Etter planen skulle det vere nullutsleppsferjer i dette sambandet frå 2023. Det er no utsett til 2024.