Næringshagen styrker laget

Nyhende

Magne Wathne og Else Jenny Staalnacke er begge tilsett i full stilling av Stryn Næringshage som no kan tilby ein unik kompetanse for utviklinga av næringslivet i Nordfjord.

I ei pressemelding skriv næringshagen at hensikta med å styrke laget midt i koronapandemien, er å dempe nettopp denne krisa for næringslivet.

– Med Magne på landbrukssida og Else Jenny på merkevarebygging og kommunikasjon, vi vil hjelpe både etablerte og nyetablerte bedrifter som er råka av pandemien tilbake på fote igjen, seier leiar av næringshagen, Knut-Henning Hjellbakk.

Frå dyrlege til næringsliv

Magne Wathne har bakgrunn som veterinær og vil bidra til å styrke dialogen med landbruket og lokale matprodusentar.

– Då eg hadde eigen praksis som dyrlege, la eg merke til at det var eit stort, unytta potensial innan lokal matproduksjon og reiselivsaktivitetar knytt opp til landbruket. Dette har eg fått bekrefta i samtaler med næringshagen.

Stryn er ein stor landbrukskommune, og ein enda større reiselivskommune. Eg trur det er grunnlag for at mange fleire kan skape si eiga verksemd med lokal råvareforedling og sal av produkt til turistar og fastbuande.

For min del var det berre å gripe fatt då denne sjansen baud seg, seier Wathne.

Heim til draumejobben

Else Jenny Staalnacke gler seg til å flytte heim til Stryn frå Oslo der ho har jobba i reklamebransjen dei siste 10 åra.

– Det å hjelpe til med å dyrke fram den gode idéen og inspirere etablerte bedrifter til å prøve nye strategiar for å styrke og løfte merkevara, er noko eg har jobba mykje med. Det er eit rikt næringsliv i Stryn, og eg håpar å bidra til eit løft der det er behov.

Å ha draumejobben samstundes som ein bur på verdas finaste plass, er berre fantastisk, seier Staalnacke.

Hjellbakk og Tvinnereim meiner det er ekstra viktig at Stryn Næringshage har ekstra kapasitet og kompetanse no.

– Verda blir kanskje aldri den same igjen. Marknadane vil endre seg og fleire bedrifter er nøydde til å omstille seg, seier Hjellbakk.

– Kjerneverksemda til næringshagen er jo nettopp å hjelpe både eksisterande bedrifter og nyetableringar. No er vi betre rusta for det, legg Tvinnereim til.