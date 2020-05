Storviltjegerar som tok prøva i fjor, slepp å ta skyteprøve i år

Nyhende

Koronasituasjonen gjer det vanskeleg for storviltjegerar å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet tillet difor at prøve frå i fjor og vil gjelde for inneverande år. Det opplyser direktoratet i ei pressemelding.

– Dette er ei pragmatisk løysing i år for å innfri dei smittevernrestriksjonane som gjeld og samtidig gjer det mogleg å kunne gjennomføre jakt i haust, seier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Kravet til jegerar er at dei kvart år må avlegge og bestå ei skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt.

Dette vert vanskeleg i ein situasjon med sterke restriksjonar for idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet som inneber at mange skytebaner truleg må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innanfor dei anbefalingane som er gitt fram til 15. juni. Og sjølv om det skulle kome lettelsar i restriksjonane etter 15. juni, vil delar av skytesesongen allereie vere over. Det vil auke presset på skytebanene ytterligare og igjen gjere det vanskeligare å gjennomføre gode smitteverntiltak, heiter det i pressemeldinga.

Miljødirektoratet vil opne for at bestått skyteprøve frå førre jaktår og vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjeld for jegerar som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at dei har jakta storvilt i jaktåret 2019/2020.

– Det er tradisjon og matauk for mange å jakte storvilt, og jakta spelar ein viktig rolle i regulering av bestandar av fleire arter. Vi ønskjer å tilrettelegge for storviltjakta også i korona-situasjonen. Alle som besto skyteprøva i fjor og har rapportert at dei jakta storvilt i førre jaktår, får automatisk påført gyldig skyteprøve for inneverende år på sitt digitale jegeravgiftskort, seier Hambro.

Jegerar som ikkje avla skyteprøve i fjor må avleggje prøve på ordinær måte for å kunne jakte til hausten. Det same gjeld nye jegerar som skal jakte for første gang.

– Vi forventar god kapasitet på skytebanene til å handtere skyteprøva for desse gruppene til hausten, ettersom andre jegerar slepp å avlegge ny skyteprøve i år, sier miljødirektøren.

Alle jegerar er sjølv ansvarlege for å kontrollere at våpenet er rett skote inn med den ammunisjon som skal nyttast til jakt.

Endringen vil gjelde i år og er fastsett som ei mellombels forskriftsendring. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) sentralt er konsultert.