Alvhild og Paul var mellom dei første som fekk koronaviruset i Nordfjord:

Skremmande at koronaviruset smitta så lett!

Ein kort biltur og to personar som kanskje tok i same dørhandtak. Det var alt som skulle til for at koronaviruset skulle kome til Hjelledalen. – Skremmande at det skulle vere så lett å bli smitta. Det viser at ein ikkje må lette på smitteverntiltaka! seier Alvhild Tenden, som vart så sjuk at ho vart innlagd på sentralsjukehuset i Førde.