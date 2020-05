Bakgards-turisme á la yt, flyt, nyt og skryt

Nyhende

– Då vi fekk sjansen til å kjøpe her og var på visning, såg eg med ein gong at DER skal det vere ei trehytte. Den passa så perfekt. Og den vart ikkje mindre enn eg hadde tenkt, for seie det slik, humrar Ørjasæter, og tek ein slurk av kaffien medan han speidar utover hagen som han håpar å fylle med entusiastiske og aktivitetssøkjande turistar frå inn- og utland.