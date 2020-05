Astrid Henden var 13 år då krigen var slutt for 75 år sidan:

Det fantastiske frigjeringsdøgnet

– Ingen som fekk oppleve våren og sommaren 1945 vil nokon sinne gløyme det, seier Astrid Henden, fødd Øvre-Eide. Sjølv var 13-åringen ein av dei første i distriktet som fekk vite at krigen var over. Og det skuldast to brotne framtenner.