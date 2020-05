Slik er vegkartet til regjeringa for gjenopning

Nyhende

Regjeringa går inn for å opne Norge opp igjen i tre etappar med to vekers mellomrom. Her er køyreplanen.

Frå og med 11. mai blir det gjort følgjande endringar:

* Alle grunnskular og vidaregåande skular skal opne for alle trinn gjennom veke 20. Smittevernreglane skal følgjast, noko som kan bety at ikkje alle kan vere på skulen samtidig.

* Vaksenopplæringa og opplæringsordningane i introduksjonslova for flyktningar kan òg opne i veke 20.

* Folkehøgskular blir haldne stengde ut skuleåret, med unntak av kortkursa.

* Køyreskular kan opnast. Dei skal følgje smittevernkrava som gjeld for andre verksemder med ein-til-ein-kontakt.

* Det blir teke sikte på at bingohallar og liknande kan opne.

* Universitet, høgskular og fagskular skal halde fram fjernundervisning. Studentar som må vere på lærestaden for å halde oppe studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestadene skal følgje krava til smittevernfagleg forsvarleg drift.

* Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal halde fram med fjernundervisning. Studentar som må vere på lærestaden for å halde oppe studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestadene skal følgje krava til smittevernfaglig forsvarleg drift.

* Det blir publisert ein rettleiar for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidrettar som inneber fysisk kontakt, slik som til dømes fotball. Målet er at barn og unge i noko større grad kan drive med idretten sin på meir normal måte enn i dag, til dømes spele kamp mot dei andre på laget sitt. Dette skal skje på ein smittevernfagleg trygg måte.

Frå og med 1. juni blir det teke sikte på å gjere følgjande endringar:

* Serveringstader som ikkje sel mat kan opne, så lenge dei kan halde regelen om avstand på minst éin meter. Det skal stillast krav i forskrift om sitteplassar og bordservering.

* Underhaldningsparkar kan opne.

* Det blir opna for organisert symjing, inkludert skulesymjing.

* Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd seinast 15. mai. Råda skal gjelde frå 1. juni.

Frå og med 15. juni blir det teke sikte på å gjere følgjande:

* Det blir opna for arrangement med opptil 200 personar.

* Intensjon om å opne treningssenter, føresett at helsestyresmaktene i samarbeid med bransjen har komme fram til forsvarlege smitteverntiltak.

* Intensjon om å opne badeland og symjehallar generelt for publikum, føresett at helsestyresmaktene i samarbeid med bransjen har komme fram til forsvarlege smitteverntiltak.

* Seriespel i toppfotballen blir tillate frå 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

