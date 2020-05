– Må fjerne hagestove

Nyhende

Det var sommaren 2017 at nabo Aage Kristiansen tok kontakt med Stryn kommune og gjorde dei merksame på at Lars Henry Kveen hadde ført opp ei hagestove på garasjetaket i Bøavegen. Garasjen var bygd tre år tidlegare og Kveen fekk den gong dispensasjon for å byggje heilt inn til eigedomsgrensa til Kristiansen og ein annan nabo. Etter plan- og bygningslova skal det ikkje reisast bygg nærare enn fire meter til nabogrense. I følgje teikningane som følgde saka den gong skulle takplata dekkast med jord og såast til med gras, for å tilpasse denne kringliggjande terreng. Dette vart aldri gjort, og i staden kom det altså opp ei hagestove.