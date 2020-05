Alle elevar får starte på skulen i Hornindal måndag

Nyhende

Då får også dei eldste elevane i 5.-10. trinn vende tilbake til skulen sin.

- Vi startar opp med alle klassane til vanleg skuletid på måndag, seier undervisningsinspektør ved Hornindal skule, Martha Stensvand.

- Vi må legge til at det er utfordringar med kapasitet i skuleskyssen. Smittevernreglane gjer at kapasitet er vesentleg redusert, og foreldre vert difor sterkt oppmoda om å skysse sine eigne born, viss dei har høve til det, seier kommunalsjef for oppvekst i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik.

Torsdag gjorde kunnskapsminister Guri Melby det klart at også 5.-10. trinn i grunnskulen skal starte på skulen att-

i løpet av neste veke.

Her blir det lokale tilpassingar i kommunane.

For større skular er det særleg plassmangel, lærarressursar og skuleskyss ein må finne løysingar på.

Skulane i Stryn kommune vil sende ut informasjon til foreldra når ein har bestemt kva som blir opningsdag for dei ulike trinna.