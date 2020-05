Frigjeringsdagen

Nyhende

I dag er det 75 år sidan krigen var over og tyskarane kapitulerte. 8. mai 1945 var meir enn fem år med krig over. Fem år med kampar og unntakstilstand, ein periode der mange nordmenn måtte ofre livet i kampen for ein fridom alle ville ha tilbake. Våren 1945 vart det klart at tyskarane var på vikande front. Allereie 7. mai kom dei første signala om at fienden hadde kapitulert. 8. mai var bodskapen kjent over heile landet, og Norge kunne feire fridomen dei hadde kjempa for heilt sidan 9. april 1940.