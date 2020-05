Ikkje full drift ved Olden og Tonning

Nyhende

- Vi er glade for å få alle barn og unge tilbake til skulen. Sjølv om skulekvardagen vil bli annleis, trur vi det er til alle sitt beste å kome inn i ein slags kvardag igjen, seier kommunalsjef for skule og kultur i Stryn kommune, Hilde Lødøen.

Det har vore planlegging i etaten og skular i heile dag, og fredag ettermiddag kunne kommunalsjefen kome med følgjande oppdatert informasjon om skuleopninga:

- Stryn kommune er opptatt av å trygge elevar og vaksne, og føl dei nasjonale rettleiarane for smittevern for å få dette til. Vi har åtte skular av svært ulik storleik. Utfordringane med å følgje opp anbefalt gruppestorleik er mange, særleg på dei største skulane. Tonning skule, med nær halvparten av elevane i kommunen, har utfordringar med å finne nok rom.

Det er eit stort puslespel å få på plass alle brikker for å ta i vare krava til smittevern. Vi prøver så godt vi kan og så raskt det let seg gjere, å gje alle eit godt skuletilbod, fortel kommunalsjefen.

Utfordring med skuleskyss

Hovudutfordringa per i dag er skuleskyssen. Mange av elevane er avhengig av det. Det er Vestland fylkeskommune som er ansvarleg for skuleskyssen, og dei har meldt at skulebussane blir gjeninnført slik det var før skulane stengde 13. mars. Samstundes er det krav om smittevern også her, mellom anna i høve avstand mellom passasjerar. Dette betyr at dei berre kan nytte 50 prosent av vanleg kapasitet.

Dei ber difor om at alle som kan, vert frakta til og frå skulen ved privat skyss.

- Stryn kommune kan ikkje gjere anna med det enn å be foreldre prøve å følgje opp dette. Det vi er mest redde for er at elevar kan bli ståande att på busstoppen fordi bussen er fylt opp. I verste fall må elevar då gå heim, seier Lødøen.

Opnar måndag

Desse skulane startar for alle elevar f.o.m. måndag 11. mai, og har tilbod kvar dag innanfor ordinær skuletid:

Nordsida skule, 1 – 7. klasse

Loen skule, 1. – 7. klasse

Rand skule, 1. – 7. klasse

Oppstryn skule, 1. – 7. klasse

Vikane skule, 1. – 7. klasse

Stryn ungdomsskule, 8. – 10. klasse

Opnar tysdag og onsdag

Desse skulane treng noko meir tid for å opne for full drift:

Olden skule:

1. – 4. klasse, ope frå måndag 11. mai

5. – 8. klasse, opnar frå tysdag 12. mai

9. – 10. klasse, opnar frå onsdag 13. mai

Tonning skule manglar rom og vil nytte tre rom i kulturhuset for å gradvis kunne opne for alle:



1. – 4. klasse, ope frå måndag 11. mai

5. klasse, kvar dag i kulturhuset frå onsdag 13. mai

6. klasse, tysdag 12. mai – tre dagar på skule + to dagar heimeopplæring

7. klasse, frå onsdag 13. mai – tre dagar på skule + to dagar heimeopplæring.

Det blir arbeidd med å skaffe eksterne lokale for at alle skal få tilbod kvar dag.

Leksehjelp fell bort på alle skular.



SFO held ope for elevar under 12 år med foreldre i samfunnskritiske yrke. Tonning SFO vil frå onsdag 13. mai ha base i Strynehallen, fram til då på skulen", fortel Lødøen om skuleopninga.

Kommunalsjefen legg til at Stryn Vaksenopplæringssenter nyttar komande veke til å flytte inn i nye lokale. Ordinær drift blir frå 18. mai.