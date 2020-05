Nyhende

Det er på tide at vi tek norsk sjølberging og beredskap på større alvor. Det har koronaepidemien effektivt minna oss på. Ressursgrunnlaget for matproduksjon i Norge må nyttast fullt ut. Vi må få auka forståing for verdien av å produsere mat i eige land og formidle kunnskap om bruk av gode råvarer i matlaginga.