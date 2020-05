Fellesmarkering ved minnesmerket 8. mai

Nyhende

Ordførar i Stad og leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo, heldt tale for dagen medan ordførar i Stryn og nestleiar i Nordfjordrådet, Per Kjøllesdal, la ned blome til minne om nordfjordingar som miste livet i andre verdskrigen.

Markeringa fann stad ved minnesmerket «Sørgende Mor» på Eksersisplassen på Nordfjordeid.

Bjørlo understreka i si tale for dagen at det er viktig å markere frigjeringsdagen, også 74 år etter.

– Ja, det blir ikkje mindre viktig for kvart år, men tvert imot meir viktig etter kvart som tidsvitna blir færre. Fordi vi ikkje må gløyme. Vi må ikkje ta fred og fridom for gitt. Difor er eg glad og stolt over at vi er samla her i dag for å feire freden – her ved «Sørgende Mor», minnesmerket over dei nordfjordingane som ofra livet i kampen for fedrelandet i krigsåra 1940-45! sa leiaren i Nordfjordrådet.

Han fortalde i tala litt meir om minnesmerket, reist av Firda UL. Med formannen i laget, Einar Skarstein frå Olden, som drivande kraft samla dei inn midlar i heile Nordfjord og engasjerte ein av landets fremste skulptørar, Dyre Vaa, til å lage monumentet, som vart avduka i 1950.

– Og vi skal merke oss det dei sa ved avdukinga: Monumentet bak oss skal ikkje berre vere eit minne om fortida, men like mykje ein «appell til komande slekter». Ei påminning om «å halde plikt- og offerbodet lysande for auga», og om «i dagleg livsføring ikkje setje fridomen i spel på ny». Om å vere budde til å stille opp på nytt dersom det skulle røyne på. Det ansvaret må vi ta. Kampen for fred og fridom tar aldri slutt – og kan aldri bli tatt berre av «alle andre», sa Bjørlo.

Han kom også inn på at ein av dei viktigaste internasjonale institusjonane som vart skapt etter 1945, og som enno fungerer, er FN sine fredsbevarande styrker. Titusenvis av norske menn og kvinner har vore ute i internasjonal teneste for det norske flagget frå 1945 til i dag. Hovudsakleg i desse styrkane, men også i andre internasjonale operasjonar. Med dei opplevingane og minna som dei må ha med seg vidare i livet.

– Difor er slike markeringar som vi har her i dag viktige., sa Bjørlo.

– Vi treng å bli minte på kva for ein innsats veteranane våre har lagt ned, og kva de har vore med på. Og vi treng ikkje minst å minnast dei som ofra alt – som ofra livet for at vi skulle få leve vidare i eit fritt land.