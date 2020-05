Åtte tilsette i heimetenesta sett i karantene

Nyhende

Åtte tilsette i heimetenesta i Volda kommune er sett i karantene etter at det har blitt påvist ny koronasmitte i Volda. Årsaka er at den koronasmitta personen har teke imot tenester frå heimetenesta i kommunen.

– Åtte i heimetenesta er i karantene, og no jobbar vi med ulike alternativ for å møte situasjonen, seier kommunalsjef for helse og omsorg i Volda Svein Berg-Rusten.

Han opplyser at dei har beredskapsplanar for ein slik situasjon.





Nokre brukarar har alt fått beskjed om at deira tilbod vert råka.

- No ser på på korleis vi skal forvalte ressursane vi har i heimetenesta. Nokre brukarar er nøydde til å ha våre tenester som vanleg, medan vi må justere tilbodet til andre, seier Berg- Rusten.

– Kan det kome på tale at fleire må i karantene?

– Det kan vi ikkje utelukke. Vi jobbar med å få oversikt, seier Berg-Rusten til Møre-Nytt..

Volda kommune opplyste måndag ettermiddag at det same dag var stadfesta eitt nytt smittetilfelle av Covid-19 i kommunen. Det er iverksett smittesporing og dei som har vore i nærkontakt med denne personen har blitt kontakta og er sett i karantene, opplyser kommunen.

Som la til at personen som har testa positivt ikkje har tilknyting til barnehage og skule. Personen er heller ikkje på institusjon i Volda, opplyser kommunen.

No viser det seg altså at tilsette i heimetenesta må i karantene som følgje av smittetilfellet.

Hittil er det testa 398 personar i kommunen, og det nye smittetilfellet er det første sidan 26. mars.

Test-teltet som tidlegare stod ved Volda ungdomsskule er no flytta til parkeringsplassen bak Hamna 20, opplyser kommunen i ei pressemelding.