Bygda sterkt prega over å ha mista sambygding

Nyhende

Heile lokalsamfunnet i Hornindal er sterkt prega etter at 43 år gamle Kjell Inge Flåm vart funnen drukna i Storelva seint laurdag kveld. Han vart meldt sakna laurdag ettermiddag og funnen omkomen klokka 22.25 etter at store mannskap hadde delteke i leiteaksjonen i og langs elva. Lensmann i Ørsta og Volda, Janne Garnes Nilsen, stadfestar måndag ettermiddag at namnet på den omkomne er Kjell Inge Flåm. Namnet er frigitt i samråd med dei pårørande.