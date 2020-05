Nyhende

Evalueringa er utført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på bestilling frå regjeringa.

– Styringa av politiet må skje på ein meir realistisk og heilskapleg måte, er blant tilrådingane i rapporten.

I oppsummeringa heiter det mellom anna at "oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet.".

DFØ tilrår politiet å vurdere ressurssituasjonen i distrikta og sikre at det blir betre kapasitet til førebygging, operativt arbeid, etterforsking og påtale.

– Ikkje realistisk

Rapporten konkluderer òg med at:

* Departementet og politiet har ikkje hatt ein realistisk nok økonomisk og ressursmessig plan for gjennomføringa av reforma.

* Måla for nærpolitireforma er framleis ambisiøse og blir opplevde som motstridande når det ikkje er ressursar til alt.

* Det er krevjande å svare på kva effekt politireforma har hatt på rettstryggleiken så langt. Innbyggjarane har vorte mindre tilfredse med kor synlege og tilgjengelege politiet er.

Spissa eller til stades?

– Vurderinga vår er at det til dels er usemje mellom ulike lag i organisasjonen om kva rolle politiet skal ha; skal politiet vere eit "spissa" politi retta mot alvorleg kriminalitet og kome når innbyggjarane treng det, eller skal politiet vere lokalt og til stades med tett kontakt med folket lokalt, heiter det i rapporten, som stiller spørsmål ved om det er mogleg å oppnå begge delar med ressursane som finst i dag.

Likevel konkluderer rapporten med at politireforma gradvis byrjar gi positive resultat. Kvaliteten på etterforskinga av dei mest alvorlege sakene har vorte betre. Operasjonssentralane vorte meir profesjonelle og politiet samhandlar godt med kommunane, ifølgje rapporten. Politipatruljane jobbar òg på nye måtar og gjer meir politiarbeid ute.

Tilliten innbyggjarane har til politiet, har auka noko sidan førre evaluering i 2018. Det er ei positiv utvikling på restansar, medan den gjennomsnittlege saksbehandlingstida og responstida er på same nivå i fjor som året før.

Rår ifrå meir reform

Rapporten rår imot å setje i verk nye reformtiltak no og meiner etaten i staden må rette merksemd med kontinuerleg forbetring. Meir målretta innsats innan digitalisering blir tilrådd.

– Eg er glad for at det no blir slått fast at reforma gir resultat. Samtidig er det nyttig å få utfordringane på bordet. Departementet tek med seg denne rapporten vidare inn i arbeidet med stortingsmeldinga om politiet som blir planlagd lagd fram før sommaren, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ein kommentar.

Ho trekkjer fram at mange av kjeldene i rapporten meiner reforma har gitt betre kvalitet og meir einskaplege tenester.

(©NPK)