– Vi skulle vore i full gang no

Nyhende

– Vi skulle ha vore i full gang her inne no. Første cruisegruppa var booka 22. april, seier Ingvill Tronrud ved Kjenndal-stova inst i Lodalen. For med 156 sitjeplassar innandørs og god plass utandørs skulle det syda av liv i enden av Lovatnet. Men i staden for eit yrande liv i kafeen er det tomme bord og stolar.