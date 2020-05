Nyhende

Styresmaktene er klare i sine prioriteringar: Det hastar mest at barn og unge får kome tilbake til ein tilnærma vanleg kvardag. Etter at barnehagane opna først og deretter 1. – 4. klasse, er det no dei eldre borna og ungdomane sin tur. Før helga fortalde regjeringa at mellomtrinnet, ungdomsskulen og vidaregåande skule opnar denne veka. Mange, både elevar og lærarar, gledde seg stort over den meldinga.

Men gleda varte ikkje lenge. For ikkje før var meldinga om skuleopning ute, så vart nyheita slått i bakken av at skulebussane ikkje har plass til alle. Smittevernreglane gjeld og om bord i bussane. Avstandskravet gjer at bussane får gå berre halvfulle. Dermed halvert kapasitet.

Etter å ha vore isolert til heimeundervisning heilt sidan 12. mars, har både barn, ungdom og lærarar sett fram til å få møte kvarandre på skulen igjen. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sa før helga at så langt det let seg gjere, skal elevane få ein mest mogleg normal skulekvardag i løpet av den veka vi no er inne i. Og kan ikkje alle elevar vere på skulen samtidig, skal alle likevel få eit regelmessig tilbod på skulen, sa Melby.

Ved mange skular er det stor frustrasjon over at fylkeskommunen seier dei ikkje har kapasitet nok på bussane til å få elevane til skulen. Den frustrasjonen er enkel å forstå. Men frustrasjonen må først og fremst adresserast til sentrale styresmakter. Seier dei at alle skal få tilbod om å kome tilbake til skulen, må det gjelde også i dei delar av landet der elevane er avhengig av skuleskyss.

Det bør finnast nok bussar og bussjåførar til å auke kapasiteten på skuletransport. Difor må statsråden gjere det klart at skuleskyss er ein del av totalpakka når skuleelevar igjen skal få kvardagen sin tilbake. Den økonomiske utfordringa ved auka skuleskyss må løysast, utan at skuleelevane skal bli skadelidande. Vi kan ikkje ha eitt A- og eitt B-lag, der B-laget er dei som må vere heime grunna manglande skyss.

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør