Bekymra for frukthausten

Nyhende

Den plutselege kulda har skapt bekymring for frukthausten hos fruktbønder i Noreg.

– Vi trur plommer og morellar slit med at det er for kaldt og lite bestøving. Når det har blomstra, må det varme til. Det er langt frå ideelt no, men vi veit betre når det har gått nokre veker, seier Liv Sollesnes, driftsleiar i Hardanger Fjordfrukt BA, til Nynorsk pressekontor.

Vestlandet har hatt kuldegradar og snø i mai, noko som ikkje har gitt gode kår for frukta. Sollesnes fortel at det ikkje er uvanleg med låge temperaturar i mai, men at 2020 har vore eit uvanleg år.

Uvanleg år

– Det var ein mild vinter og høg temperatur i april. Knoppane hadde kome langt, så no har vi fått ei kuldeperiode midt i blomstringa. Det gir ikkje suksess, seier Sollesnes, som fortel om minusgradar på nettene.

Vêret kjem i tillegg til ein vanskeleg situasjon med å få sesongarbeidarar til Noreg. Sollesnes seier det har skapt mykje ekstra arbeid for dei i planlegging og endringar. I tillegg må dei vere medvitne om talet på personar dei skal ha på kvart skift, men det ser ut til å skulle gå bra i år.

Fryktar reduserte avlingar

Også i Sogn er dei urolege for frukthausten. Til Sogn avis seier Lars Eskestrand, fruktbonde på Slinde, at han fryktar redusert avling i år.

Frukta er avhengig av bier og humler i blomstringa, men desse kjem ikkje ut for å pollinere i kulda.

(©NPK)