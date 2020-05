Nyhende

12 tilsette i heimetenesta knytt til basen i Volda sentrum er blitt testa etter at ein person har fått påvist koronasmitte. Heimebaserte tenester i Hornindal er ikkje berørt, opplyser Volda kommune i ei pressemelding.

I tillegg er 20 personar ved Volda sjukehus sett i karantene, fordi personen som har fått påvist smitte hadde vore innlagt på sjukehuset.

Volda kommune forventar prøvesvar av dei tilsette som er testa 12. mai seint onsdag ettermiddag/kveld og vil offentleggjere resultatet av prøvesvara i ein pressekonferanse torsdag føremiddag.

Kommunen seier dei er spente på prøveresultata som kjem. Om nokon prøver av tilsette er positive, medfører det automatisk karantene på fleire enn dei som er i karantene no. Konsekvensen vil vere at kommunen må gjere ytterlegare tiltak for å sikre nødvendige tenester til tenestemottakarane.