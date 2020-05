Nyhende

– Dei er fine å sjå til, men lokala er ubrukelege og gir meg store utgifter. Eg kan ikkje betale meir for eit lokale som ikkje kan brukast seier Arne Visnes Berger, som sjølv har eigd den no omstridde lokala sidan 2006.

Han viser Fjordingen rundt i storsalen i Villa Visnes som vart gjenstand for debatt etter at Berger sin søknad om seksjonering nådde teknisk utval i Stryn i april.

I Villa Visnes er det 11 relativt nye leilegheiter. Fire av dei er selde og resten nyttast no til utleige og Airbnb. Men saka si kjerne er altså den 100 kvadratmeter store King Oscars Hall som skal vere dei siste i sitt slag.

– Kalde og trekkfulle lokale

Berger seier lokala ikkje har vore i bruk sidan 2012, og det var sjeldan i bruk før den tid.

– Eg kan telje på to hender dei gongane lokala har vore nytta sidan 1999. Det har vore nokre cruiselunsjar og eit og anna julebord. I dag er lokala ubrukelege, seier Visnes, og viser til rapportar frå både Mattilsynet og Flo brannsikring som slår fast at lokala ikkje kan nyttast til næring.

Han fortel vidare at vegger og golv ikkje er isolert og bruk av salen vil gi støyplager i alle tilstøytande leilegheiter, både ved, over og under.

– Lokala er kalde og trekkfulle. Skal eg ta vare på dei store gamle vindauga så snakkar vi fort om ein halv million kroner, av eiga lomme, seier Berger.

Må spare pengar

Som pilot i Norwegian er han no langtidspermittert grunna koronapandemien og må no spare pengar der han kan.

– Dette lokalet åleine kostar meg 28.000 kroner i året. Det omfattar skatt for næringslokale og vatn og avløp. Pengar som går ut i ingenting, seier han.

Visnes Berger fortel at han i fleire år har klaga og bedt kommunen om avgiftsfritak.

– Det er som å klage til døve øyrer. I staden blir eg møtt med truslar om tvangssal. Kommunen burde heller vere glade for arbeidet som er gjort på fasaden, men eg har høyrd lite om det, seier han.

Pr. i dag ser han ikkje andre løysingar enn å byggje ny leilegheit som i størst mogleg grad tek i vare verdiane i lokala.

– Eg ser ikkje heilt kva lokala elles kan nyttast til, seier han.

– Må finnast ei løysing

Leiar i Stryn Historielag, Vigdis Wiik Jacobsen, har engasjert seg i saka. Måndag var ho innom og kika i lokala frå 1896.

– Det er fantastisk flott her. På mange måtar representerer jo Villa Visnes starten for Stryn som turistdestinasjon. Det må finnast ei løysing som kan bevare dette for ettertida, seier ho på vegne av historielaget som vil gi innspel i saka.