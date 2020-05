Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru onsdag.

Ein sjåfør måtte sikre lasta si betre før han fekk køyre vidare, to sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta og 12 køyretøy vart kontrollert for vekt utan at nokon av desse hadde meir last enn det som var tillate.

52 køyretøy vart kontrollerte.