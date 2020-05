Ingen av dei som var i kontakt med korona-pasienten er smitta

Nyhende

Volda kommune har fått svar på alle dei 30 personane som vart testa for koronasmitte 12. mai. Resultata er negative for alle. Det vil seie at ingen av dei tilsette som har vore nærkontaktar til den koronasmitta personen har fått påvist covid-19, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Dei kommunalt tilsette i heimetenesta som hadde vore i kontakt med den korona-smitta, er alle knytte til basen i Volda sentrum. Volda kommune opplyste onsdag ettermiddag at heimebaserte tenester i Hornindal ikkje er berørt.

Personen som fekk påvist covid-19 hadde vore innlagt på Volda sjukehus utan symptom, var så i kontakt med heimetenesta før han vart sjuk og deretter lagt inn att på sjukehuset.