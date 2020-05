Under halvparten har gitt Smittestopp-appen nødvendig tilgang

Nyhende

Talet på aktive brukarar av Smittestopp-appen held fram med å minke. Av 1,5 millionar nordmenn som har lasta ned appen, er knapt 690.000 aktive brukarar.

Styresmaktene ønskte at minst halvparten av alle nordmenn skulle ta i bruk Smittestopp-appen for at han skal fungere optimalt.

Kort tid etter at appen vart lansert 16. april, hadde halvannan million nordmenn lasta han ned, men under halvparten har no gitt appen den tilgangen som er nødvendig for at han skal fungere, skriv Aftenposten.

I slutten av april hadde Smittestopp 900.000 aktive brukarar, og talet har halde fram med å falle. Den 12. mai opplyste Folkehelseinstituttet at talet på aktive brukarar er 689.421.

Appen skal hjelpe med smittesporing og varsle brukaren dersom vedkommande har vore i nærleiken av personar som er smitta av koronaviruset.

