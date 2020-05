– Glade for utsetjing av omstridd tilskotsvedtak

Nyhende

I kommuneproposisjonen 2021 føreslår regjeringa at vedtaket frå 2016, der tilskotet til frivilligsentralane skal leggast inn i innbyggartilskotet frå 2021, blir utsett med eitt år.

– Norges Frivilligsentralar er glade for at regjeringa no har sett bremsene på. Vi har jobba tett med kulturkomiteen på Stortinget, og vi opplever at det er tverrpolitisk semje om at frivilligsentralane er heilt sentrale for utviklinga av den lokale frivilligheita, seier styreleiar Arvid Askø i ei pressemelding frå Norges Frivilligsentralar.

Ein viktig del av suksessfaktorane til frivilligsentralane har vore ei statleg finansieringsordning.

– At vedtaket frå 2016 no blir føreslått utsett, ser vi på som eit veldig positivt teikn på at regjeringa også ser at ei innbyggar-basert tilskuddsordning vil medføre store kutt for fleirtalet av landet sine frivilligsentralar. Norges Frivilligsentralar ser fram til å jobbe vidare saman med Stortinget og regjeringa for å finne ei ny, framtidig løysing. Vi har føreslått ei skisse til løysing der øyremerkinga til frivilligsentralane blir fjerna, men som og sikrar ei berekraftig og føreseieleg drift og utvikling av landet sine frivilligsentralar, heiter det i pressemeldinga frå Norges Frivilligsentralar.