Klart for historisk 17. mai-feiring i radioen

Nyhende

Gjennom direkterapportar og reportasjar håpar ein å samle mange kring radioapparatet og på den måten bidra til fellesskapskjensle og ein smak av fest og høgtid. Det vil også bli ekstra ressursar sett inn på nettavisa til Fjordingen, som syter for god dekning frå dei ulike bygdelaga.

– Det ligg an til ei flott og variert sending. Komiteane har vore flinke til å spele inn forslag til bidrag i sendinga. Det blir alt frå amcar-tog, via korpsmusikk til dikt og talar, fortel redaktør Bengt Flaten. Han skal vere programleiar saman med kollega Roy A. Brenvik Myklebust.

Festgudsteneste

Sendinga startar klokka ti på føremiddagen og held fram til klokka 14.00. Sendeplanen viser at dei fleste bygdelag er representert på ulikt vis.

Som elles når det er nasjonaldag er skulane sterkt involvert, og fleire 7. klassar bidreg med sine tradisjonelle taler. Song og diktlesing blir det også. Det blir fleire direkterapportar frå ting som skjer, som kransepålegging og bilkortesje i Hornindal, Stryn Musikklag som spelar i sentrum og amcar-tog ved Strynehallen. Når heile landet skal synge «Ja, vi elsker» vil Oldedalen blandakor delta direkte i radiosendinga.

I tillegg har ein gjort fleire opptak på førehand, av talar og reportasjar. Mellom anna får lyttarane høyre ordførar Per Kjøllesdal sine ord for dagen, det blir møte med Blakset Hornmusikk og ein har møtt elevar ved Oppstryn skule som hadde si vesle feiring tidlegare denne veka. Det blir også ei vel tjue minuttar lang festgudsteneste frå Nedstryn kyrkje.

– Historisk feiring

Det var Stryn sin varaordførar, Torstein Tvinnereim, som lanserte ideen til 17. mai-sendinga. Han seier seg svært nøgd med korleis denne har teke form, og har tru på at dette blir eit flott bidrag til den annleis markeringa av nasjonaldagen.

– Det blir spanande å fylgje sendinga. Kjekt at bygdene og Fjordingen har stilt opp, slik at vi kan få til denne historiske 17. maifeiringa, seier Tvinnereim, som ønskjer alle ei flott feiring, og minner samstundes alle om å vere flinke til å tenke smittevern slik at ein så snart som råd kan kome i gong med dagleglivet slik ein hugsar det frå før korona.