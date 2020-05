Minne frå istida: Jettegrytene og jettegryte-hola i elva Hjelledøla

Nyhende

Jettegrytene og «jettegrytehola» i Trollefossen i Hjelledalen er berre synlege når det er låg vassføring i elva.

– Desse formene er mest truleg danna av smeltevatn under høgt trykk under breen i Hjelledalen mot slutten av siste istid. I tid snakkar vi mest truleg om perioden 11.300 til 10.500 år før notid, då «Oppstrynsbreen» smelta tilbake oppover dalen, fortel professor Atle Nesj ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen

Dei siste isrestane låg att som ein «daudis» i Oppstrynsvatnet sitt basseng.

– Desse formene kan ha blitt slipte og polerte litt av slam i elva etter siste istid, men sjølve formene er nok utvikla i avsmeltingperioden etter siste istid, seier Nesje.

Det finst også andre jettegryter i distriktet.

– Langs vegskjeringa på Visnes er det til dømes nokre store, halve jettegryter som vart synlege då dei sprengde fjellskjeringa der, seier Nesje.