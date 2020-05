– Skal få to av fem tilbake

Nyhende

Bjerkan orienterte Stryn formannskap om akademiet sist veke. Ho er tilbakeflytt stryning etter 15 år i Australia. Dessverre er ikkje ho representativ for utviklinga. Tala viser at 4 av 5 som flytter ut av fylket for utdanning ikkje kjem tilbake. Med etableringa av Nordfjordakademiet er målet at minimum 2 av 5 returnerer.