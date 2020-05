Er ordinære bompengar best for fellesskapet, eller er det betre å krevje inn pengane via skatten:

Forskingsrapport utfordrar myte om bompengar

Vil det løne seg å ha ordinære bompengar, eller er det betre å krevje inn dette via skatten? Eit forskingsprosjekt som Vestland fylkeskommune har delteke i syner ulike fordelingsverknader av bompengar. – Rapporten avkreftar myten om at bompengar er ein usosial skatt. Her kjem det fram at det er dei med høgast inntekt har mest å tene på å ha skattefinansiering i staden for bompengar, seier Torill Klinker, seksjonsleiar for transportplanseksjonen i Vestland fylkeskommune