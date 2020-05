– Må ordne opp i skuleskyssen

Leiar for Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen, Ketil F. Hansen, reagerer på at kommunen ikkje gjer meir for å ordne den uavklarte situasjonen med skuleskyss-mangel. Kommunalsjef Hilde Lødøen held fast på at dette er eit fylkeskommunalt ansvar.