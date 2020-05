Slaktar ca 40.000 dyr i året

Nyhende

– Mange tenkjer nok at slakteriet leverer mesteparten av råvarene som vert produsert ved Nordfjord Kjøtt, men slik er det ikkje. Vi jobbar for å få meir slakt til Loen. For faktum er at morbedrifta kjøper inn betydeleg meir frå andre slakteri enn kva vi klarer å levere frå vårt selskap, seier Ingvild Nore og Anette Sæten i Nordfjord Kjøtt Slakt AS.