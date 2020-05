Håpar å halde garden med solcelle-straum i sommarhalvåret

Nyhende

– Eg hadde lest om solceller og var nysgjerrig. I samband med at vi renoverer huset, hadde eg lyst å prøve. Eg tok kontakt med elektrofirmaet Seas i Stryn for å høyre om dette var noko dei dreiv med. Det viste seg at dei ikkje hadde levert slike anlegg tidlegare, men dei ville gjerne vere med på prosjektet for å prøve ut teknologien. Sidan har vi samarbeidd.