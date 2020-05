- Større sjanse for vårflaum enn normalt

Nyhende

Onsdag 20. mai gjennomførte Fylkesmannen, i samarbeid med NVE, eit telefonmøte med kommunane og aktørane i fylkesberedskapsrådet om vårflaumsituasjonen i fylket.

- Vårflaum er normalt ikkje eit stort problem i Vestland fylke. På grunn av store snømengder i fjellet og låge temperaturar langt ut i mai, er sannsynet for flaumar i fylket større enn normalt. Det er elvar som har ein stor del av dreneringsområdet over 500-700 moh som er mest utsett. Vêrforholda i tida som kjem vil vere avgjerande for korleis situasjonen utviklar seg. Faren for flaum vil auke viss det kjem regn og mildvêr samstundes, skriv Fylkesmannen i Vestland.

I Vestland er det dei indre områda som er særleg utsett. NVE trekk òg fram at det er større risiko knytt til vassdrag som ikkje er regulert, enn til dei regulerte

Fylkesmannen oppmodar om å følgje med på oppdaterte flaumvarsel på varsom.no

Nøkkeltal for utvalde vassdrag

Det er ikkje gjennomført vurderingar av alle vassdrag i fylket. Kva vassdrag som er vurdert kjem an på plassering av målestasjonar og kunnskap om vassdraga. Under følgjer oversikt over nokre nøkkeltal for gamle Sogn og Fjordane:

Kroken elv (Luster): 55% sannsyn for oransje farenivå

Flåmselvi (Aurland): 5% sannsyn for oransje farenivå

Gloppenelv (Gloppen): 13% sannsyn for oransje farenivå

Gaularvassdraget (Sunnfjord): 18% sannsyn for oransje farenivå

Lovatn (Stryn): 48% sannsyn for oransje farenivå

Risikoreduserande tiltak

Det viktigaste vi kan gjere for å møte naturhendingar som dette er å vere førebudde. NVE oppmodar både lokalt beredskapsapparat og publikum om å følgje med og gjere tiltak for å redusere faren for lokal overfløyming i samband med snøsmelting.

Kommunane i Vestland har lang erfaring med flaum og er godt i gang med å førebu seg. Tiltak som er aktuelle i situasjonen vi står i no er:

Kontrollere kjente utsette punkt

Reinske kulvertar, grøfter og stikkrenner

Syte for god informasjon til befolkninga

Gå igjennom relevant beredskapsplanverk (mellom anna evakueringsplanar)

Gå gjennom ateriellsituasjonen (sjekk t.d. lager for sandsekkar, «bigbags» og flaumgjerde)

Alle har eit medansvar for å bidra til å avgrense skade. Det kan t.d. vere ved å flytte verdiar og lause gjenstandar frå område som kan flaume over. Andre tiltak kan vere å reinse avløpsvegar som stikkrenner og kummar, for å sikre at vatnet får fri passasje. Viss det er fare for at vatn kan kome inn i garasje eller kjellar, er det å flytte gjenstandar opp frå golvet eit aktuelt tiltak å .

Meir informasjon om kva den enkelte innbyggar og beredskapsaktørane kan gjere for å førebygge skadar ved flaum finn ein på varsom.no