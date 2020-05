Tine treng meir mjølk

Tine oppmodar mjølkebøndene om å produsere meir mjølk. – Tine har bruk for meir mjølk i sommar, og oppmodar spesielt mjølkebøndene med haustkalving om å halde oppe fôringa ut over våren og utnytte laktasjonen best mogeleg, seier Silje Åsnes Skarstein, leiar for Tine produsentlag for Hornindal og Stryn.