Det hastar å ordne skuleskyss

Nyhende

Kontaktuvalet for Olden og Oldedalen meiner Stryn kommune må ta tak og ordne skuleskyss slik at alle elevane får kome på skulen. Kommunalsjefen for skule og kultur svarar at kommunen jobbar opp mot Vestland fylkeskommune, men at kommunen ikkje kan overta oppdraget. Direktøren for busselskapa Skyss/Kringom skuldar på tid til å planleggje, mangel på kapasitet og at endringar i tilbodet vil gje økonomiske kostnader verken dei eller fylkeskommunen har rom for å dekkje.

Fjordingen skreiv på leiarplass nyleg at skulestart med halvfulle bussar skapte stor frustrasjon for elevar som ikkje kom seg til skulen. Sjølv om regjeringa bestemte gjenopning av skulane, og med intensjon om at elevane skulle få tilbake ein mest mogleg normal skulekvardag, er skuledagen blitt spolert for mange fordi dei ikkje har fått skyss.

Der skuleskyss er nødvendig, må skyss vere ein del av det totale skuletilbodet. Då må ein og forvente at dei som er ansvarleg for transporten gjer det dei kan for å finne løysingar som gjer at alle får kome på skulen, uavhengig av kor langt unna skulen dei bur. Alt anna vert å dele elavane inn i A- og B-lag.

Når regjeringa opna skulane att, skulle det vere ein sjølvsagt del av vedtaket at skuleskyssen vert dimensjonert til å kunne ta imot alle. Samtidig må ein kunne forvente at dei ulike instansane som skule, kommune, busselskap og fylkeskommune snakkar saman med det felles mål å finne løysingar. Ein ordkrig der den eine viser til den andre, er ikkje til hjelp for nokon. Gode innspel der ein tek i bruk anna kapasitet som er ledig, vil derimot kunne bidra til å løyse situasjonen. Sjølvsagt med ein overordna garanti for at auka kostnader vert dekka inn.

Mange stadar i samfunnet har koronakrisa resultert i kreative løysingar. Det hastar å kome opp med løysingar også for skuleskyssen. Både for resten av inneverande skuleår og for det nye skuleåret som startar i august.

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør