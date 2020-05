Føreslær nærskuleprinsipp i Vestland - elevane skal ha rett på å gå på skule nær der dei bur

Nyhende

Fleirtalet i hovudutvalet for opplæring og kompetanse ønskjer at alle elevar i Vestland fylke skal ha rett til å gå på ein skule nær der dei bur. Fylkestinget gjer endeleg vedtak i saka til hausten.

I tilrådinga si gjekk fylkesrådmannen inn for at Vestland fylkeskommune skulle delast inn i to inntaksregionar – tidlegare Hordaland og tidlegare Sogn og Fjordane. Vidare gjekk forslaget ut på at karakterar skulle avgjere kva skule og utdanningsprogram elevane kjem inn på.

I møtet sette samarbeidspartia Ap, Sp, SV, KrF og MDG derimot fram forslag om at Vestland fylkeskommune heller skal følgje det såkalla nærskuleprinsippet. Det betyr at elevane skal få plass på ein skule nær der dei bur, og inntaket skal ikkje vere reint karakterbasert. Fleirtalet ønskjer også at elevar som ønskjer det, skal ha rett til å søkje seg til andre skular i Vestland. Raudt støtta fleirtalet i utvalet.