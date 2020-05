Gjerde tek over etter Knagenhjelm

Nyhende

Gjerde går inn i vikariatet til Maria Knagenhjelm, som har fått ei toårig prosjektstilling knytt til frivillig skogvern hos Fylkesmannen.

Gjerde vil starte i arbeidet for nasjonalparken 1. juli med kontorplassering nær verneområdet, på rådhuset i Luster, og er den eine av to i sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre, går det fram av ei pressemelding frå nasjonalpark- styret.

– Vi kunne ha tilsett fleire av søkjarane, seier Eline Orheim, seksjonssjef for naturmangfald hos Fylkesmannen i Vestland.

– Vi er glade for at Marthe Gjerde takka ja. Ho har lang erfaring frå formidling til publikum og studentar, har innsikt i turistnæringa, og ikkje minst har ho skikkeleg solid kunnskap om kvartærgeologi og klimaendringar, seier Orheim.

– Dette vil fylle ut den samla kompetansen vi har hos nasjonalparkforvaltarane våre i Vestland, og bli del av det gode arbeidsmiljøet vi har hos miljøavdelinga hos Fylkesmannen.

Marthe Gjerde kjem frå jobben som førsteamanuensis i naturfag ved Høgskulen på Vestlandet.