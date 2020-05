Kjem Stryn, Eid og Måløy i same avdeling?

Nyhende

I kveld blir dei to avdelingane til Kretsligaen trekt direkte frå Fosshaugane Campus i Sogndal. Trekninga kan du sjå på fotballkretsen si Facebookside kl. 18.

Grunnen til at det blir to avdelingar i år i staden for ein som vanleg er situasjonen rundt koronaen.

Laga i Kretsligaen blir fordelt i to avdelingar, der kampane blir gjennomført med dobbel serie.

Laga er rangert ut frå sluttabellen i 2019, der følgande mal blir brukt:

Nivå 1: Førde og Eid

Nivå 2: Studentspretten og Stryn

Nivå 3: Kaupanger og Måløy

Nivå 4: Høyang og Syril

Nivå 5: Bremanger og Dale

Nivå 6: Vik og Jølster

Kretsligaen startar etter planen opp i midten av august. Etter at dei to avdelingane i Kretsligaen er ferdigspelt, blir det gjennomført eit sluttspel. Der vil til dømes nummer 1 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om opprykk til Norsk Tipping ligaen 2021. Øvrige lag vil spele dobbelkampar om sluttplassering.